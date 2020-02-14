В Челябинске экс-директор "Гринфлайта" Мануйлов может выйти из колонии

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит ходатайством экс-директора "Гринфлайта" Сергея Мануйлова о замене неотбытого срока в колонии общего режима на иной вид наказания. Заседание назначено на 18 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Мануйлов просит об условно-досрочном освобождении или заменить неотбытый срок на содержание в дисциплинарной воинской части или принудительные работы.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб., а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта".

В сентябре этого же года Свердловский областной суд оставил без изменений приговор экс-директору "Гринфлайта". В июле 2019 года Челябинский облсуд не удовлетворил жалобу Мануйлова, в которой он просил о зачете в срок отбывания наказания времени нахождения в СИЗО из расчета один день нахождения в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима.