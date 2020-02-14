26 Августа 2020
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Общество За рубежом
Китайские врачи перед операцией больного пневмонией нового типа (2020) | Фото: thepaper.cn

В КНР сообщили об эффективном способе лечения зараженных коронавирусом

Медики в Китае разработали эффективный способ лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Речь идет о методике переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19, она доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

В крови выздоравливающих от пневмонии людей содержится большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. При помощи данного метода удалось спасти уже десять тяжелых пациентов, пишет Regnum.

По последним данным, общее количество заразившихся в мире составило 64 430, 1383 человека умерли. Абсолютное большинство больных находится в Китае (за его пределами только 218 случаев заражения).

Заразиться китайским коронавирусом, согласно неблагоприятному сценарию Всемирной организации здравоохранения, могут до двух третей населения мира. Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, однако их приняли после того, как вирус успел проникнуть в разные районы КНР и за пределы страны.

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В КНР сообщили об эффективном способе лечения зараженных коронавирусом

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Теги: китай, коронавирус, переливание крови



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