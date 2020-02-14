Детей, которых отец бросил в московском "Шереметьево", отдали маме

Детей из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту "Шереметьево", передали матери, пишет ТАСС.

Сейчас мальчики будут жить с ней, они уже посещают образовательные учреждения. Один ходит в детский сад, второй в школу.

Ранее в Хабаровске задержали отца мальчиков, ему вменяют три уголовные статьи: "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража".

По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области. По-видимому, тогда его отпустили.