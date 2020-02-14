26 Августа 2020
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Общество В России
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Детей, которых отец бросил в московском "Шереметьево", отдали маме

Детей из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту "Шереметьево", передали матери, пишет ТАСС.

Сейчас мальчики будут жить с ней, они уже посещают образовательные учреждения. Один ходит в детский сад, второй в школу.

Ранее в Хабаровске задержали отца мальчиков, ему вменяют три уголовные статьи: "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража".

По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области. По-видимому, тогда его отпустили.

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Детей, которых отец бросил в московском "Шереметьево", отдали маме

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Теги: дети, Шереметьево, отец, мать, аэропорт, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 15.02.2020 09:33 Мск Суд отправил за решетку отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево

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