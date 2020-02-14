Курникова и Иглесиас показали своего новорожденного ребенка

Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас поделились с подписчиками своих страниц в Instagram фотографиями новорожденного ребенка. Пол малыша они не раскрывают, подписывая его исключительно как "наше солнечное сияние". Зато они опубликовали дату рождения ребенка – 30 января 2020 года, то есть третьему отпрыску пары уже две недели.

Первым о рождении у супругов третьего ребенка сообщил брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший. Он проговорился в интервью, что стал дядей в третий раз, но тоже отказался назвать пол новорожденного племянника, уточнив только, что новоиспеченные родители невероятно счастливы.

Судя по фотографиям, Энрике присутствовал при появлении ребенка на свет. На фото он держит малыша на руках, целует жену, Анна выглядит совершенно счастливой.

О второй беременности Курниковой стало известно в конце января этого года. Папарацци добыли фотографию Анны и Энрике на яхте, на снимке было видно, что Анна находится на очень большом сроке беременности. Появился слух, что она снова станет мамой в марте.

У пары уже есть двойняшки Николас и Люси – они появились на свет в декабре 2017 года.