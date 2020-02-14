Ургант объяснил появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге

Популярный телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" пошутил про возможную выдачу на Среднем Урале автомобильных номеров с кодом региона "666".

Напомним, соответствующий проект подготовило МВД России. Ранее введение автомобильного кода "666" оценили в Екатеринбургской епархии.

В новом выпуске своего шоу Ургант решил высказаться на эту тему.

"И это здорово. Понятно, почему екатеринбуржцы отказались от храма в сквере", - заявил телеведущий.

Ранее Иван Ургант уже шутил про итоги опроса о строительстве храма святой Екатерины, который в прошлом году прошел в Екатеринбурге. В частности он заявил, что те, кто испортили бюллетени, "по привычке проголосовали за "Единую Россию".