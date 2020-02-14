26 Августа 2020
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Общество Свердловская область В России Москва
Иван Ургант, шутка про автономера (2020) | Фото: 1 канал

Ургант объяснил появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге

Популярный телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" пошутил про возможную выдачу на Среднем Урале автомобильных номеров с кодом региона "666".

Напомним, соответствующий проект подготовило МВД России. Ранее введение автомобильного кода "666" оценили в Екатеринбургской епархии.

В новом выпуске своего шоу Ургант решил высказаться на эту тему.

"И это здорово. Понятно, почему екатеринбуржцы отказались от храма в сквере", - заявил телеведущий.

Ранее Иван Ургант уже шутил про итоги опроса о строительстве храма святой Екатерины, который в прошлом году прошел в Екатеринбурге. В частности он заявил, что те, кто испортили бюллетени, "по привычке проголосовали за "Единую Россию".

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Ургант объяснил появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге

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Теги: Ургант, храм, номера, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 01.06.2020 16:40 Мск Кирилл Форманчук назвал "чушью" предрассудки, касающиеся автомобильных знаков 666 в Свердловской области
Ранее 01.06.2020 14:58 Мск МВД России утвердило для свердловских автовладельцев номера "666"

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Ранее 03.02.2020 20:28 Мск "Они плохо подумали". В Екатеринбургской епархии оценили введение автомобильного кода "666"
Ранее 03.02.2020 12:50 Мск Код "666" на автономерах Свердловской области в ближайшее время не появится

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