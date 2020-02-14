26 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Александр Шамсудинов (2020) | Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Главу Листвянки задержали за разрешение построить гостиницу на берегу Байкала

Задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Иркутской области.

В Листвянской администрации проведены обыски, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Шамсудинов в 2017 году выдал разрешение на строительство дома площадью более 1400 кв.м в экологической зоне Байкальской природной территории.

В итоге на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница. По данным СМИ, землю купили китайцы, после чего местные жители обратились в прокуратуру.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Иркутской области наложил запрет на строительство завода компании "АкваСиб" на берегу Байкала. Противники строительства утверждали, что компания "АкваСиб" на 99% принадлежит некой китайской фирме. Прокурорская проверка выявила факты нарушений федеральных законов при строительстве предприятия.

Местные СМИ писали, что в 2017 году завод получил статус регионального инвестпроекта. Объем инвестиций составил 1,5 млрд руб., продукцию планируется поставлять не только в Россию, но и в Китай и Монголию. Ввод первой очереди завода был запланирован на конец 2019 года.

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Главу Листвянки задержали за разрешение построить гостиницу на берегу Байкала

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Теги: Листвянка, Байкал, гостиница, Александр Шамсудинов



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