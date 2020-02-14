В Югре топ-менеджер фонда "Жилище" заплатил 13 бюджетных миллионов за несуществующие квартиры

В Белоярском исполнительный директор муниципального фонда развития жилищного строительства "Жилище" попался на махинациях с бюджетными деньгами при возведении домов, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

По версии надзорного ведомства, он нарушил условия договоров на строительство трёх многоквартирных домов, заключенных с "МПАС-Строй". Несмотря на то, что соглашения вскоре предстояло расторгнуть, топ-менеджер перевёл подрядчику 13 млн руб., растратив деньги фонда. Возбуждены три уголовных дела.

Напомним, это далеко не первый спор, связанный с фондом "Жилище" того или иного уровня. Например, по версии следствия, бывший глава Советского района Сергей Удинцев в декабре 2014 – январе 2015 гг. 22,5 млн руб., принадлежащих муниципальному фонду "Жилище", перевёл на расчетный счет подрядчика, ООО "Отделстрой". Позже они на основании подложных документов обналичены через подставные юридические лица. Дело ушло в суд. Бывшему чиновнику предъявлен иск.

В 2018 г. мэрия Когалыма и окружной фонд "Жилище" заключили мировое соглашение в споре о некачественном строительстве дома.