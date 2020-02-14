Российскому послу в Турции угрожают из-за ситуации в Идлибе

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения в ситуации в Идлибе, пишет издание "Sputnik Турция".

Ерхов отметил, что наступили очень тревожные дни. По его словам, в соцсетях началась "свистопляска".

"Процитирую некоторые из высказываний: "Прощайтесь с жизнью“, "Никто не будет вас оплакивать“, "Настало время вам сгореть“, - отметил посол.

Ерхов вспомнил ситуацию пятилетней давности в Алеппо - после тех событий убили прежнего российского посла в Турции Андрея Карлова.

Напомним, 10 февраля в ходе обстрела погибли пятеро турецких военных. В ответ на это Турция атаковала 115 целей в Сирии - уничтожены три танка, сбит один вертолет. Накануне сообщалось, что в ходе очередного удара турецкой армии по военнослужащим Сирии погиб 51 солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обязал сирийское командование к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны деэскалации.