Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 64 тысячи

Общее количество заразившихся мире составило к 14 февраля 64 430. 1383 человека умерли. Абсолютное большинство больных находится в Китае (за его пределами только 218 случаев заражения).

За минувшие сутки произошла первая смерть от коронавирусной пневмонии за границами Китая – в Японии. В этой же стране находится наибольшее количество инфицированных за пределами Китая. Больше всего их оказалось на круизном лайнере "Diamond Princess".

Россия накануне восстановила нейтральное положение: двое заболевших коронавирусом граждан КНР полностью вылечились и были выписаны из больниц, новых случаев не зарегистрировано.