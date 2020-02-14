26 Августа 2020
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коронавирус, карантин, пустые улицы в Китае (2020) | Фото: Антискрепа

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 64 тысячи

Общее количество заразившихся  мире составило к 14 февраля 64 430. 1383 человека умерли. Абсолютное большинство больных находится в Китае (за его пределами только 218 случаев заражения).

За минувшие сутки произошла первая смерть от коронавирусной пневмонии за границами Китая – в Японии. В этой же стране находится наибольшее количество инфицированных за пределами Китая. Больше всего их оказалось на круизном лайнере "Diamond Princess".

Россия накануне восстановила нейтральное положение: двое заболевших коронавирусом граждан КНР полностью вылечились и были выписаны из больниц, новых случаев не зарегистрировано.

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Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 64 тысячи

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Теги: коронавирус, covid-19, статистика, китай, япония



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