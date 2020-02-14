СМИ: в РФ растет популярность льготной ипотеки для семей с детьми

К концу второго года действия программы льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми ее популярность значительно выросла.

Так, в четвертом квартале прошлого года каждый пятый кредит на жилье в новостройках выдавался по программе семейной ипотеки с господдержкой, следует из данных Минфина и Дом.РФ. А в сентябре – октябре ее доля в кредитах на новостройки достигала 25–30%, пишут "Ведомости".

Оформить семейную ипотеку могут россияне, у которых родился второй или последующий ребенок в период с начала 2018 года по конец 2022 года.

Тем временем, погашение ипотеки на сумму до 450 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка уже получили 31,6 тыс. российских семей. По данным оператора программы компании ДОМ.РФ, за прошедшие 4,5 месяца действия программы общая сумма списанных долгов достигла почти 14 млрд руб.

Лидерами являются Тюменская область (с учетом автономий), где число одобренных заявок превысило 2,5 тыс., и Подмосковье (2,1 тыс.). В пятерку также вошли Башкортостан (1,3 тыс.), Свердловская область (1,2 тыс.) и Москва (1,1 тыс.).

Напомним, программа господдержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку, была запущена в конце сентября прошлого года. Она касается семей, в которых третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года. Предполагается, что этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.