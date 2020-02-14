Таксист рассказал подробности инцидента с "Мисс Томск – 2013"

Московский таксист прокомментировал конфликт с пассажиркой в Москве.

Мужчина рассказал, что приехал за девушкой в Одинцово. По прибытию он позвонил ей. Девушка подошла к машине примерно через семь минут. После этого она высказала ему претензии: якобы мужчина мог развернуться и начать поездку раньше.

"Она начала дальше кричать: "Почему вы не нажали кнопку "в пути?" Почему? Потому что я общался с ней, как разворачиваться. Ладно, я задумался... За это время, то, что я разворачивался, прошло время, что я якобы ее ожидал. Я сказал: "Если вы не хотите платить эти деньги, не надо - не платите", - сообщил Рустам.

По его словам, на просьбу продолжить поездку девушка ответила агрессивно. Мужчина не выдержал и остановился, сообщает "Рен ТВ".

Напомним, видеозапись истерики пассажирки облетела социальные сети. На кадрах женщина выкрикивает ругательства в адрес водителя и угрожает ему расправой.

"Вези меня, мразь! Меня люди ждут! Вези, а то люди сейчас сюда подъедут, тварь", - кричит пассажирка, начиная избивать водителя. Также она кричала, что водитель не везет ее, потому что она "русская".

По предварительным данным, в скандале оказалась замешана московский фитнес-тренер Яна Данькова, которая ранее победила в конкурсе "Мисс Томск – 2013".

Конфликт произошел из-за 57 рублей. Сначала водитель такси долго ждал Яну, а затем просто не сразу нажал кнопку "В пути" (по его словам, опоздал на несколько секунд). За это время накапало восемь минут ожидания, поэтому к цене поездки добавились лишние рубли. Яна с этим не согласилась - в результате и произошел конфликт, после которого водитель высадил ее, не доезжая до конечного пункта. Поездку пассажирка так и не оплатила.