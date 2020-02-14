За год капремонт подорожал на 6-10%

В России взносы на капитальный ремонт в 2019 году выросли более чем на 6-10%, следует из данных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

За девять месяцев прошлого года, согласно данным Фонда, средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% - до 8,49 рублей за 1 кв. м. по данным АРОКР, средний минимальный взнос по России по сравнению с февралем 2019 года увеличился на 6,1% и составляет 7,7 рублей за 1 кв. м.

По данным АРОКР, в 2020 году 54 региона уже повысили взносы, на прежнем уровне они остались в 31 регионе, пишут "Известия".

Ранее Счетная палата проанализировала реализацию региональных программ капитального ремонта в 2018-2019 годах.

Как выяснилось, они не справляются со своими задачами. Как сказано в сообщении ведомства, капитальный ремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья. На 1 января 2019 года в 737 тыс. многоквартирных домов, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек, что составляет 64% населения России. При этом бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются.

Среди проблем Счетная палата называет отсутствие единого порядка формирования взносов, а также системы технического учета жилищного фонда.

Кроме того, в программы капремонта включаются ветхие и аварийные дома, подлежащие сносу или реконструкции.