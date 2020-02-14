26 Августа 2020
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Росавиация: возвращения из Китая ждут 228 россиян

Более двухсот россиян ждут возвращения домой из Китая до 29 февраля.

Как сообщает Росавиация, речь идет о 162 пассажирах авиакомпаний S7 и 66 пассажирах "Уральских авиалиний". Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов.

В настоящее время сотрудниками этих перевозчиков ведется соответствующая работа с пассажирами.

Ранее 1 тыс. 404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость, сообщает ТАСС.

Напомним, с 14 февраля будет закрыто чартерное авиасообщение между Россией и Китаем. Соответствующее решение принято с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Запрет является временным.

С 1 февраля под запрет попали некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывести россиян с территории КНР.

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Росавиация: возвращения из Китая ждут 228 россиян

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Теги: Росавиация, Китай, туризм



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