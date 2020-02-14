Комиссия для банков за переводы в системе быстрых платежей будет отменена

Центробанк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей за переводы между физическими лицами, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка. Во втором квартале текущего года планируется закрепить решение о нулевом тарифе на уровне совета директоров Банка России. При этом в ЦБ рассчитывают, что банки не станут "задирать" комиссии, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, за год работы системы быстрых платежей Банка России прошло более 8 млн операций на сумму около 70 млрд руб.

Прирост, как по объему, так и по количеству операций составляет 22–25% в месяц. К системе подключились 38 банков и еще более 160 финансовых учреждений подали заявки на вступление.

Из системно значимых лишь Сбербанк остается вне СБП. Как ожидается, этот банк присоединится к системе быстрых платежей в конце марта.