СМИ: произошла утечка личных данных клиентов Сбербанка

Персональные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка продают в интернете.

За информацию об одном клиенте просят 35 руб. Доступны полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

Как показала проверка, в шести случаях из десяти имя, отчество и первая буква фамилии совпали с представленными данными, три номера не были привязаны к мобильному сервису, еще один показал другое имя.

В объявлении о продаже злоумышленники заявили, что готовы еженедельно пополнять базу десятками тысяч новых клиентов, пишут "Известия".

Напомним, в 2019 году персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Злоумышленники сообщили, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, в том числе - закрытых.

Как предполагается, утечка данных клиентов финансового учреждения произошла в августе. По словам экспертов, данное хищение - самое крупное в российском банковском секторе.

У злоумышленников имеются детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях.