ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

Заразиться китайским коронавирусом, согласно неблагоприятному сценарию Всемирной организации здравоохранения, могут до двух третей населения мира, сообщил советник при ВОЗ Айру Лонджини.

По словам эксперта, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, однако их приняли после того, как вирус успел проникнуть в разные районы КНР и за пределы страны.

Считается, что каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек, сообщает РИА "Новости".

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины от китайского коронавируса.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, первые вакцины могут быть готовы через полтора года.

"Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны", — отметил он. По словам Гебрейесуса, сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.