26 Августа 2020
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Экономика В России
карандаш, рейтинги, столбики, экономика (2018) | Фото: Накануне.RU

В РФ обновлены параметры макропрогноза на 2020 год

Министерство финансов обнародовало основные параметры уточненного макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы.

Темпы роста экономики ускорятся с 1,7 до 1,9%. Прогноз на 2021 год сохранился на уровне 3,1%, а на 2022 год — на уровне 3,2%.

Также ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов по сравнению с той траекторией, которая была учтена в первоначальном прогнозе. Минэкономразвития оценивало, что дополнительный рост реальных расходов населения составит около 0,5 п.п. в 2020 году, то есть доходы россиян, согласно оценкам министерства, вырастут в текущем году на 2%.

Прогноз по инфляции остался неизменным и равен 3% в 2020 году, в 2021–2022 годы — 4%, сообщает РБК.

Ранее глава Центрального банка Росси Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 6% на прошедшем заседании совета директоров регулятора. Она не исключает, что снижение продолжится на ближайших заседаниях, "если ситуация будет развиваться в рамках наших прогнозов".

Набиуллина рассказала журналистам, что главный фактор, повлиявший на нынешнее снижение – инфляция. ЦБ ожидает, что в первом квартале 2020 года инфляция составит около 2%, на конец года она составит 3,5-4%.

"Росту частного потребления способствовал рост реальных зарплат. В конце прошлого года началось более активное исполнение государственных расходов. В текущем году эти тренды сохранятся", - сказала глава ЦБР.

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В РФ обновлены параметры макропрогноза на 2020 год

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Теги: макропрогноз, экономика, инфляция



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