Синоптики предупредили о мощном циклоне в западных регионах России

15 и 16 февраля в западные регионы России придет мощный атлантический циклон, который доберется до Москвы в следующий понедельник.

В столице ожидается низкое атмосферное давление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 17 февраля в Москве начнутся резкие изменения погоды - усилится ветер и упадет давление.

По его словам, такой мощный циклон "редко встретишь даже в тропиках, где они бывают". По своему давлению этот циклон характеризуется как "супертропический", сообщает ТАСС.

Тем временем, прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.

Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы.