26 Августа 2020
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Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Затраты на голосование по Конституции сопоставили с президентскими выборами

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в действующую Конституцию.

По ее словам, бюджет может быть сопоставим со стоимостью выборов главы государства. Стоимость последней компании превысила 14 млрд руб.

По ее словам, в бюллетень голосования войдут не все поправки. В связи с этим председатель ЦИК предложила использовать мобильное приложение или прочие способы для информирования россиян о планируемых поправках, сообщают "Ведомости".

Ранее Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию и высказал свои предложения как по самим изменениям главного закона страны, так и по форме проведения процедуры.

Так, он согласился, что всенародное голосование должно проходить в будний день, который в честь такого события надо сделать выходным. Причем не за счет праздничных дней: "Главное чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников".

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Затраты на голосование по Конституции сопоставили с президентскими выборами

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Теги: Конституция, Путин



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