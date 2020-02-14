26 Августа 2020
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Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Минздрав заинтересовал инцидент, в ходе которого пациента выбросили из "скорой" в снег

Министерство здравоохранения Свердловской области проводит проверку после обнародования видео, на котором видно, как ползет пациент, которого "выбросили" из автомобиля скорой помощи.

Сотрудники министерства осматривают все камеры наблюдения в больнице Каменска-Уральского. В последние два дня ни в Минздрав, ни в больницу не поступало жалоб по поводу оказания медицинской помощи.

Отмечается, что в администрации больницы пожаловались на пациента, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, сотрудников "скорой помощи" в Каменске-Уральском обвинили в том, что они выбросили из машины пациента, который не мог самостоятельно передвигаться.

Мужчину якобы возили в несколько больниц, а после того, как в последней его не приняли, сотрудники "скорой" открыли двери служебного авто и просто высадили пациента.

Сообщается также, что инцидент произошел ночью 13 февраля. Сначала мужчину отвезли в отделение травматологии, после осмотра было решено везти его в другое отделение больницы, где помимо диагноза поставили ему еще алкогольное опьянение. В больнице отметили, что от госпитализации мужчина отказался и якобы сам ушел из медучреждения.

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Свердловский Минздрав заинтересовал инцидент, в ходе которого пациента выбросили из "скорой" в снег

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Теги: Минздрав, медицина, больница



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 08:30 Мск "Он ушел сам". В свердловской больнице оправдались за инцидент с мужчиной, которого "выбросили" из "скорой"

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Ранее 13.02.2020 20:34 Мск Фельдшеров "скорой" под Екатеринбургом обвинили в том, что они выбросили из машины неходячего пациента

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