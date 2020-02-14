Свердловский Минздрав заинтересовал инцидент, в ходе которого пациента выбросили из "скорой" в снег

Министерство здравоохранения Свердловской области проводит проверку после обнародования видео, на котором видно, как ползет пациент, которого "выбросили" из автомобиля скорой помощи.

Сотрудники министерства осматривают все камеры наблюдения в больнице Каменска-Уральского. В последние два дня ни в Минздрав, ни в больницу не поступало жалоб по поводу оказания медицинской помощи.

Отмечается, что в администрации больницы пожаловались на пациента, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, сотрудников "скорой помощи" в Каменске-Уральском обвинили в том, что они выбросили из машины пациента, который не мог самостоятельно передвигаться.

Мужчину якобы возили в несколько больниц, а после того, как в последней его не приняли, сотрудники "скорой" открыли двери служебного авто и просто высадили пациента.

Сообщается также, что инцидент произошел ночью 13 февраля. Сначала мужчину отвезли в отделение травматологии, после осмотра было решено везти его в другое отделение больницы, где помимо диагноза поставили ему еще алкогольное опьянение. В больнице отметили, что от госпитализации мужчина отказался и якобы сам ушел из медучреждения.