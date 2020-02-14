СОЦПРОФ и ФЗНЦ выступили за немедленное освобождение из ливийского плена наших ученых

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ совместно с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем проводят пикеты у здания ливийского посольства в российской столице.

Активистов СОЦПРОФ возглавляет депутат Госдумы Сергей Вострецова; в акции принимает активное участие президент ФЗНЦ Александр Малькевич.

Именно сотрудники фонда Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан стали узниками ливийских боевиков, захвативших их весной прошлого года.

Как заявил Вострецов, СОЦПРОФ выступает в защиту всех тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности, в том числе и социологов, ставших жертвами бандитов (они до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме)

Команда российских социологов, возглавляемая Максимом Шугалеем, представлявшим ФЗНЦ осуществляла запланированное исследование гуманитарной, культурной, социологической и политической обстановки в Ливии. Это обычная научная практика, характерная для социологических исследований во всем мире.

Российский парламентарий считает, что пришедшие к власти в Ливии при поддержке США террористические силы не заинтересованы в том, чтобы мировое сообщество получило подлинную картину происходящего в североафриканской стране, общественных настроений, царящих там. Именно поэтому и был осуществлен злодейский захват российских ученых.

Совместным пикетом СОЦПРОФ и ФЗНЦ призывают Правительство национального согласия (ПНС) Ливии остановить беззаконие и немедленно освободить граждан России. Именно с ПНС связаны бандитские формирования, совершившие это преступление