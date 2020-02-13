26 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Северной Осетии на загородном участке высокопоставленного экс-прокурора найдено тело его гражданской жены

Сотрудники полиции в Северной Осетии на загородном участке экс-прокурора Игоря Чельдиева нашли тело его гражданской супруги Ирины Боженко, пишет Baza.

Ирину искали с января этого года - о бесследном исчезновении заявила сестра. 13 февраля полицейские приехали к Чельдиеву и увидели холм земли в углу участка. Правоохранители стали задавать мужчине вопросы, после которых он признался, что в земле закопана Боженко.

Однако, по словам экс-прокурора, женщина погибла случайно - ударилась головой при падении.

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В Северной Осетии на загородном участке высокопоставленного экс-прокурора найдено тело его гражданской жены

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Теги: Игорь Чельдиев, Ирина Боженко, прокурор, Северная Осетия



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