В московскую полицию пришли подростки и рассказали, как мама и папа издевались над ними

14-летний мальчик и 15-летняя девочка пришли в отдел полиции в Москве и рассказали, что убежали из дома. Поводом для такого поступка, по словам детей, стали постоянные побои со стороны родителей, пишет Baza.

Несовершеннолетние попросили полицейских инициировать изъятие их из семьи, потому что больше терпеть побои они не могут.

Детей отправили к медикам, которые нашли у них ссадины и гематомы, а у девочки - даже подозрение на сотрясение мозга.

Позже объявились и родители подростков, которые написали заявление на сотрудников органов опеки и попечительства. Отец и мать рассказали, что чиновницы настроили детей против них, а побои женщина и мужчина отрицают.

"Организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - рассказали Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.