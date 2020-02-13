В московскую полицию пришли подростки и рассказали, как мама и папа издевались над ними

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-transfer/ можно найти здесь.
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/novostroyke/, смотрите ссылку.
Тут http://remont.youdo.com/unblock/lock/garage/, гарантии.



Происшествия Москва
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В московскую полицию пришли подростки и рассказали, как мама и папа издевались над ними

14-летний мальчик и 15-летняя девочка пришли в отдел полиции в Москве и рассказали, что убежали из дома. Поводом для такого поступка, по словам детей, стали постоянные побои со стороны родителей, пишет Baza.

Несовершеннолетние попросили полицейских инициировать изъятие их из семьи, потому что больше терпеть побои они не могут.

Детей отправили к медикам, которые нашли у них ссадины и гематомы, а у девочки - даже подозрение на сотрясение мозга.

Позже объявились и родители подростков, которые написали заявление на сотрудников органов опеки и попечительства. Отец и мать рассказали, что чиновницы настроили детей против них, а побои женщина и мужчина отрицают.

"Организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - рассказали Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В московскую полицию пришли подростки и рассказали, как мама и папа издевались над ними

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: подростки, мать, отец, избиение, СК, проверка, Москва, дети, несовершеннолетние



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети