В Москве нашли мать, которая выбросила в снег своего 3-месячного сына

В Москве нашли маму новорожденного мальчика, которого нашли возле подземного перехода на западе столицы.

Как рассказали Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве, было возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".



12 февраля мальчика нашел работник метро на территории Дорогомиловского района Москвы, сейчас младенец находится в горбольнице под наблюдением врачей.



Мать ребенка - 29-летняя приезжая, скоро ее доставят в подразделение СК для проведения допроса в качестве подозреваемой.