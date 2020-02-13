26 Августа 2020
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Происшествия Москва
подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

В Москве нашли мать, которая выбросила в снег своего 3-месячного сына

В Москве нашли маму новорожденного мальчика, которого нашли возле подземного перехода на западе столицы.

Как рассказали Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве, было возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".

12 февраля мальчика нашел работник метро на территории Дорогомиловского района Москвы, сейчас младенец находится в горбольнице под наблюдением врачей.

Мать ребенка - 29-летняя приезжая, скоро ее доставят в подразделение СК для проведения допроса в качестве подозреваемой.

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В Москве нашли мать, которая выбросила в снег своего 3-месячного сына

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Теги: подземный переход, Москва, младенец



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Ранее 12.02.2020 12:54 Мск В Москве 3-месячного младенца выбросили в снег возле подземного перехода

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