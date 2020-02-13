26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Фельдшеров "скорой" под Екатеринбургом обвинили в том, что они выбросили из машины неходячего пациента

Сотрудников "скорой помощи" в Каменске-Уральском обвинили в том, что они выбросили из машины пациента, который не мог самостоятельно передвигаться, об этом пишет Telegram-канал "LIFE SHOT".

Мужчину якобы возили в несколько больниц, а после того, как в последней его не приняли, сотрудники "скорой" открыли двери служебного авто и просто высадили пациента.

"Сейчас организована доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем обращении медработников с пациентом. В ходе проверки будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь", - рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Сообщается также, что инцидент произошел ночью 13 февраля. Сначала мужчину отвезли в отделение травматологии, после осмотра было решено везти его в другое отделение больницы, где помимо диагноза поставили ему еще алкогольное опьянение. В больнице отметили, что от госпитализации мужчина отказался и якобы сам ушел из медучреждения.

В сети уже распространяется видео, где пациент ползет по снегу.

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Фельдшеров "скорой" под Екатеринбургом обвинили в том, что они выбросили из машины неходячего пациента

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Теги: Каменск-Уральский, врачи, скорая помощь, пациент, СК



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 08:30 Мск "Он ушел сам". В свердловской больнице оправдались за инцидент с мужчиной, которого "выбросили" из "скорой"
Ранее 14.02.2020 00:03 Мск Свердловский Минздрав заинтересовал инцидент, в ходе которого пациента выбросили из "скорой" в снег

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