"Черного Ленина" отпустили на свободу

Айо Бенес, сержант армии ДНР, известный как "Черный Ленин", освобождён. Об этом сообщил бывший боец НВФ "Заря" Ростислав Журавлев. Он рассказал, что ему удалось связаться с Бенесом.

Как выяснилось, поводом для ареста стал запрос Интерпола Латвии, где он находится под уголовным преследованием за участие в вооруженном конфликте на Донбассе.

Со слов Бенеса, в полиции с ним обращались хорошо, кормили и даже давали лекарства. Теперь он намерен ехать в Москву, чтобы подать прошение о политическом убежище.

Напомним, Бенес был задержан после посещения Шиеса, сообщалось, что якобы по запросу Украины.