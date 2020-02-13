"Черного Ленина" отпустили на свободу

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/repair/loggia/price/, посмотреть.



Общество Северо-Западный ФО В России
(2019) | Фото: Ростислав Журавлев

"Черного Ленина" отпустили на свободу

Айо Бенес, сержант армии ДНР, известный как "Черный Ленин", освобождён. Об этом сообщил бывший боец НВФ "Заря" Ростислав Журавлев. Он рассказал, что ему удалось связаться с Бенесом.
Читайте также:

Как выяснилось, поводом для ареста стал запрос Интерпола Латвии, где он находится под уголовным преследованием за участие в вооруженном конфликте на Донбассе.

Со слов Бенеса, в полиции с ним обращались хорошо, кормили и даже давали лекарства. Теперь он намерен ехать в Москву, чтобы подать прошение о политическом убежище.

Напомним, Бенес был задержан после посещения Шиеса, сообщалось, что якобы по запросу Украины.

Айо Бенес воюет на Донбассе(2019)|Фото: Ростислав Журавлев

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Черного Ленина" отпустили на свободу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Айо Бенес, черный Ленин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.02.2020 11:47 Мск Айо Бенес: Меня спрашивали, не готовлю ли я вооруженное восстание в Шиесе
Ранее 14.02.2020 12:55 Мск "Черный Ленин" Айо Бенес похвалил российскую полицию за хорошее обращение и условия содержания

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2020 08:43 Мск В России задержали "Чёрного Ленина", приехавшего поддержать протестующих Шиеса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети