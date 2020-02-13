Путин принял отставку губернатора Калужской области и назначил врио главы региона

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов написал заявление о досрочном прекращении полномочий - президент России Владимир Путин принял его отставку, новым руководителем региона назначен Владислав Шапша, говорится на сайте Кремля.

Шапша родом из калужского города Обнинска, ему 47 лет. В 2002 году он работал в администрации губернатора Калужской области консультантом заместителя губернатора, с 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя". С 2006 года - в администрации Обнинска, был управляющим делами, затем заместителем главы.

В сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска как временно исполняющий, а 27 октября 2015 года его избрали на эту должность депутаты.