Украинский министр заявил, что жителей Крыма и Донбасса посчитают из космоса

В ходе всеукраинской переписи населения жителей российского Крыма и Донбасса посчитают с помощью спутниковой съемки. Об этом на радио заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, в правительстве уже встречались с представителями ООН, которые будут при этом помогать. Он добавил, что такое уже применялось в Афганистане. При этом окончательного решения, как будет проводиться перепись, еще нет.

Напомним, в январе Дубилет сообщил, что в стране тремя разными способами был произведен расчет населения, который показал, что на Украине осталось 37 млн.

Многие тогда раскритиковали такой подход за то, что он дает только количество человек, но не определяет никаких иных характеристик. Впрочем, такая задача и не ставилась.

Перепись населения на Украине должна пройти в конце 2020 года. Ее инициировал президент Владимир Зеленский. Последняя и единственная прошла еще в 2001 году. В 2018 году министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что на постоянной основе за границей работают 3 млн граждан страны, а непостоянно - от 7 до 9 млн человек.