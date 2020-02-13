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Общество Курганская область
алкоголь, бутылка (2017) | Фото:Накануне.RU

Зауральцы могут получить денежное вознаграждение за данные о подпольных точках продажи "паленого" алкоголя

В Курганской области реализуется акция "Стоп - нелегальный алкоголь!", которая была инициирована губернатором Зауралья Вадимом Шумковым при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия".

Любой житель области может сообщить на "горячую линию", позвонив по бесплатному телефону 8-800-201-08-95, о точках продажи нелегального алкоголя, а также о подпольных цехах, если знает о местоположении и наличии таковых.

За сообщение о точке продажи гражданин получит денежное вознаграждение - 1 тыс. руб., за сообщение о нелегальном цехе производства "паленки" - 20 тыс. руб. Сообщение можно оставить и анонимно, но в этом случае человек не получил деньги.

На начало февраля этого года на телефон "горячей линии" поступило 50 сообщений от граждан, полицейские проверили 15 обращений - в семи случаях информация подтвердилась, в отношении продавцов составлено 6 административных протоколов.

Кроме обращения на "горячую линию" зауральцы и гости региона могут написать на специальный портал.

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Зауральцы могут получить денежное вознаграждение за данные о подпольных точках продажи "паленого" алкоголя

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Теги: Стоп - нелегальный алкоголь, Курган, вознаграждение



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