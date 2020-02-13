"Будут очередные каменные джунгли". В Челябинске жители микрорайона выступили против уплотнительной застройки

В Челябинске на публичных слушаниях рассмотрели вопрос на предоставления разрешения на отклонение параметров строительства десятиэтажного дома с подземной автостоянкой на 25 мест по адресу Омская, 4. Жители близлежащих домов, которые пришли на слушания, выступили против застройки, поскольку в микрорайоне уже не хватает парковочных мест, а стройка будет проходить рядом с детской площадкой. По итогам обсуждения было принято решение направить проект на дополнительное обсуждение, передает корреспондент Накануне.RU.

Застройкой микрорайона занимается строительная компания "Жилстрой №9". Строительство домов 97-й серии ведется на месте снесенных аварийных бараков. Компания уже построила несколько домов и планирует строительство дома №4 по улице Омская. Сегодня рассматривался вопрос на предоставления разрешения на отклонение параметров разрешенного строительства десятиэтажки.

Как рассказала проектировщик, на земельном участке процент озеленения должен быть 25%, на данном земельном участке по расчету коэффициент озеленения будет 20%.

"Отклонение от предельного параметра составляет 5%. Также на данном земельном участке коэффициент плотности застройки составляет 1,5. При этом земельный участок полностью обеспечивает жителей придворовой территорией. Количество жителей 82 человека. Количество мест для хранения автотранспорта требуется 41 место, на участке предусмотрено 16 наземных и 25 подземной парковки. Отклонение от предельного коэффициента плотности застройки составляет 25%", - рассказала она.

Однако в ходе обсуждения жители микрорайона выступили против застройки. По словам жительницы дома №3 по улице Луганская, они собрали более 200 подписей против строительства дома. уже сейчас не хватает парковочных места, а сама стройка будет проходить рядом с детской площадкой. "Это небезопасно для детей", - подчеркнула она.

Жители подчеркнули, что ранее там планировалось построить двухэтажное административное здание, а теперь решили строить десятиэтажное. Высотка, по словам жильцов, закроет солнечный свет для двора.

"Нам не хватает парковочных мест, нет нормальной детской площадки. У нас солнце из-за десятиэтажных домов заходит во двор только с 11 до 13 часов и дальше уходит в тень другого десятиэтажного дома. Мы согласны на двухэтажное здание, но не десятиэтажное. Это перекроет солнечный свет и будут очередные каменные джунгли", - отметила жительница дома №10 по улице Омская.

Жители уже обращались к депутату, по инициативе которого была организована встреча с застройщиком, где его попросили подготовить эскиз будущего благоустройства территории и вынести его на общественное обсуждение.

Представитель строительной компании сообщил, что проект планировки территории уже прошел публичные слушания, а эскиз благоустройства подготовлен и с ним можно ознакомиться в администрации Советского района.

"Мы предусмотрели озеленение, реконструкцию малых форм, спортивные площадки. Будем с жильцами общаться. Жители сейчас изучают проект, будем работать. Мы отремонтируем улицу Луганская и Омская. Мы не первый год на строительном рынке в Челябинске и за свою репутацию мы стараемся отвечать, никого никогда не обманывали. У нас ни одного судебного дела с жильцами нет", - подчеркнул он.

В свою очередь жители заявили, что не видели эскиза, как и проектной документации.

Поинтересовались у застройщика и почему, коэффициент плотности застройки был рассчитан с учетом территории школы.

"Я считаю, что это неверно, где такое написано? Покажите такие нормы? Поэтому ваш коэффициент плотности застройки рассчитан неверно и практически он составляет не 1,5, а 1,92. А это многократное превышение градостроительных норм. По озеленению хотел обратить ваше внимание. Снижение коэффициента озеленения на 5%, это недопустимо установленным ТЗ. Это также идет в разрез с генпланом. У нас и так озеленения не хватает катастрофически, а здесь еще идет на снижение", - заявил один из участников публичных слушаний.

В ответ проектировщик отметила, что коэффициент плотности был рассчитан на стадии подготовки документации по планировке территории, которая в прошлом году прошла проверку в комитете градостроительства и архитектуры.

"Этот коэффициент с прошлого года не изменился. При подсчете коэффициента плотности территория школы учитывается, и она просто пропорционально делится количеству жителей", - подчеркнула она.

Жительница дома №10 по улице Омская поинтересовалась проводил ли застройщик мониторинг технического состояния действующих домов, чтобы оценить влияние нового строительства на эти здания.

"В первом подъезде куча трещин, где-то видно, что это межпанельная трещина. Меня интересует, проводился ли или будет ли проводиться мониторинг технического состояния действующих жилых домов по отношению к новому строительству, геологические изыскания, обследование строительных конструкций? Как повлияет это на строительные конструкции? Будет вырываться котлован, поползет грунт. Если будут возводиться сваи, будет ли воздействие какое-то? Может быть у меня дом поползет и появятся трещины", - возмутилась она.

Застройщик заверил, что такие работы будут проведены, в частности по домам Луганская,6 и Омская, 10. Но это будет сделано ближе к подаче на разрешение на строительство. Примерно, месяца через три.

Были на слушаниях и те, кто поддерживает строительство нового десятиэтажного дома.

"Я посмотрел эскиз, никаких препонов не было. То, что касается парковки, у нас много брошенных автомобилей, поэтому мест и не хватает. Если микрорайон будет достроен, будет дом стоять, будет единая территория, можно будет навести порядок. Если все будет достроено, будет произведено благоустройство", - считает житель дома №10 по улице Омская.

После этого депутат Челябинской гордумы Владимир Бодров, который вел публичные слушания, остановил обсуждения. Он отметил, что ряд предложений и пожеланий были поданы в письменном виде, поэтому вопрос будет направлен на дополнительное обсуждение.

"Мы посовещались и приняли решение отправить вопрос дополнительно на комиссию, рассмотреть еще раз детально", - подчеркнул он.

В этот момент хотел выступить депутат Центрального райсовета Роман Никитин, но Бодров уже начал оглашать новый вопрос и призвал парламентария к соблюдению регламента.

"Вы видели, что я встал, подошел. Вы мне запрещаете сказать?", - возмутился Никитин и начал высказывать свою позицию по вопросу застройки. Не остановился парламентарий и после того, как ему отключили микрофон. Он заявил, что данный дом является уплотнительной застройкой, и напомнил, что подобное происходило в Парковом-2.

В этот момент Владимир Бодров позвал сотрудников полиции, призвав "не устраивать из публичных слушаний шоу". Однако помощь полицейский не потребовалось, комиссия пообещала учесть пожелания Никитина, обсуждение закончилось, и участники стали рассматривать следующий вопрос.