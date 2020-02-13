25 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

Подписано соглашение о строительстве полигона ТБО для Нижневартовска и района, а также Мегиона

Главы департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и "Корпорации СТС" Николай Казаков подписали соглашение о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района, сообщили Накануне.RU в департамента общественных и внешних связей Югры.
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На церемонии присутствовали заместитель губернатора Алексей Забозлаев и представителя акционеров корпорации Алексей Бобров. В соответствии с документом, концессионер построит объект до конца 2023 г. На полигоне будет происходить обработка, обезвреживание, захоронение отходов. После возведения полигон будет передан в собственность Югры.

"Мощность полигона – 180 тыс. т/год, – сказал Зайцев. – Предусмотрена автоматическая сортировочная линия, которая позволит обрабатывать весь объем твердых коммунальных отходов. Кроме того, он будет оснащен автоматическими магнитными сепараторами, извлекающими вторичные фракции. Будет достигнут показатель "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов", который в Югре не должен быть ниже 40 %".

По словам Казакова, объем инвестиций, установленный подписанным соглашением, составляет 2,9 млрд руб. Срок возврата – 10 лет. Концессионер обеспечит необходимое финансирование, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта соглашения. Площадь отведенного под строительство участка – 50 га. Всего к 2024 г. в Югре на условиях концессионных соглашений введут пять межмуниципальных полигонов общей мощностью 555 тыс. т/год.

"Уже сейчас строится такой полигон в Нефтеюганске. Он обеспечит размещение отходов со всего Нефтеюганского района и Пыть-Яха. Сегодня подписано соглашение для Нижневартовска и района. Также объявлены конкурсы по строительству полигонов для Ханты-Мансийска и района и Нягани и Октябрьского района. Уже готовится документация и в первом квартале будет объявлен конкурс на строительство полигона для Сургута и района, включая Когалым", – сказал Забозлаев.

В Югре идёт подготовке программы строительства пяти локальных полигонов для тех муниципалитетов, где экономически нецелесообразно вывозить отходы на межмуниципальные полигоны.

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Подписано соглашение о строительстве полигона ТБО для Нижневартовска и района, а также Мегиона

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Теги: полигон, ТБО, Нижневартовск, Нижневартовский район, Мегион



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Развитие сюжета:

Ранее 26.02.2020 11:10 Мск В Нижневартовске разработают новые нормы накопления твёрдых коммунальных отходов

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