Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию и высказал свои предложения как по самим изменениям главного закона страны, так и по форме проведения процедуры.

Так, он согласился, что всенародное голосование должно проходить в будний день, который в честь такого события надо сделать выходным. Причем не за счет праздничных дней: "Главное чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников".

Путин отметил, что для него принципиальное значение имеет проведение всенародного голосования. "Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования", - отметил президент. Автором поправок должен быть народ, полагает глава государства.

Второе чтение поправок в Госдуме можно и перенести, чтобы не торопиться, но вечно это делать нельзя, отметил Путин. Стоит напомнить, что изначально проработать поправки ко второму чтению планировалось вообще за две недели (до 11 февраля), но почти сразу стало очевидно, что в такие сроки это сделать не получится. Обычно между первым и вторым чтениями законопроектов проходит месяц. Спикер Госдумы Вчеслав Володин заявил, что возможность продления сроков рассмотрения законопроекта будет обсуждаться на совете Думы в понедельник, 17 февраля.

Также Путин заявил, что сегодня-завтра подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В частности, распоряжение о подготовке голосования получит Центральная избирательная комиссия.