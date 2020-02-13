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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Авиакомпания Utair может получить прибыль в этом году

Авиакомпания Utair может выйти в прибыль в этом году. Такое заявление во время пресс-конференции сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что многое зависит от кредиторов, в том числе от ключевого - финансовой группы "Открытие". Для подготовки бизнес-модели были привлечены серьезные финансовые институты. С учетом реструктуризации задолженности, которая сложилась по состоянию на 2015 г. эта модель должна привести к положительному результату.

Отметим, что 8,4% акций авиакомпании принадлежит Тюменской области.

Напомним, в ноябре Utair сообщил о чистой прибыли в миллиард рублей за девять месяцев 2019 г.

В 2015 году Utair, находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд руб. Сбербанк вошел в синдикат вместе с банками "Россия", "Траст", "Русь", "Уралсиб", "Юникредит", МТС-банком, Московским кредитным банком, Сургутнефтегазбанком, НИКО-банком и Связь-банком.

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Авиакомпания Utair может получить прибыль в этом году

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Теги: сбербанк, utair, открытие, кредиторы, реструктуризация долгов



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