Штрафы за торговлю снюсами вырастут до 150 тысяч рублей – Госдума

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые увеличивают штрафы за торговлю снюсами и насваем. Сейчас, по мнению авторов, слишком низкие штрафные санкции не пугают распространителей.

Сейчас за оптовую и розничную продажу этих веществ для физических лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 7 до 12 тыс. руб., для юридических лиц – от 40 до 60 тыс. руб. Кроме того, за реализацию несовершеннолетнему лицу табачных изделий административный штраф составляет для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для юридических лиц от 100 до 150 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Рафаэль Марданшин ("Единая Россия") – один из соавторов законопроекта - предложил увеличить штрафы: для физлиц – от 15 до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 100 до 150 тыс. руб. По его мнению, с такими штрафами "продажа насвая и снюса в розницу станет экономически нецелесообразной, что приведет к резкому снижению количества продаваемого насвая, увеличению его стоимости на нелегальных рынках и снижению его доступности для детей и подростков".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что штрафы для физлиц аналогичны тем, что предусматривает КоАП для граждан за розничную продажу алкогольной продукции.

"В любом случае определенный положительный эффект достигнут будет при повышении штрафов, - считает заместитель председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин. – Зачастую торговлю снюсами и вейпами ведут даже бабушки, которые сидят семечки продают. А подходят школьники, спрашивают снюс, - и им продают".

Олег Нилов ("Справедливая Россия") попросил уточнить, что именно будет входить в понятия "снюс" и "насвай" и предложил шире определить список веществ, торговля которыми будет наказываться.

Николай Осадчий (КПРФ) отметил, что ко второму чтению нужно предусмотреть дифференциацию штрафов в зависимости от возраста тех, кому продается снюс: штрафы за продажу несовершеннолетним должны наказываться сильнее.

Марданшин рассказал, что при рассмотрении законопроекта в комитете выдвигались предложения о введении уголовной ответственности за торговлю снюсами и насваем.