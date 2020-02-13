Суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

Мировой суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook, который не предоставил сведения о локализации баз данных российских пользователей.

Компания Facebook Inc. должна выплатить 4 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к Роскомнадзору с просьбой направить в суд иски против Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных. 31 января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter.