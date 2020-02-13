25 Августа 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

70 регионов уже подали заявки на субсидии на горячее бесплатное питание школьников – Минпросвещения

Уже 70 регионов подали в Минпросвещения заявки на получение субсидий на предоставление горячего бесплатного питания для школьников 1-4 классов. Об этом в Госдуме рассказал замминистра просвещения России Павел Зенькович. По его словам, к 1 сентября все регионы должны подготовиться и оформить необходимые документы, чтобы своевременно получить деньги, передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутаты, напомним, составили примерную смету стоимости питания. По данным мониторинга, в 2018/19 учебном году средняя стоимость завтрака школьника составлял 46,46 руб., обеда – 66,63 руб. Средняя стоимость горячего питания составит 75,79 руб. Итоговые субсидии могут составить порядка 20 млрд руб.

"Есть ко второму чтению президентские поправки, их две: они четко и ясно определяют сроки введения бесплатного питания – оно начнется с 1 сентября. В бюджете уже предусмотрен 21 млрд руб. на четыре месяца в 2020 году", - рассказал первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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70 регионов уже подали заявки на субсидии на горячее бесплатное питание школьников – Минпросвещения

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Теги: горячее питание, школьники, субсидии, регионы, федеральный бюджет, павел зенькович, минпросвещения



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