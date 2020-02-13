25 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске стартовало голосование по ремонту городских пространств в 2021 году

В Нижневартовске началось голосование за общественные территории, которые в будущем году благоустроят в первую очередь. Принять участие могут все желающие. Рейтинговое голосование в режиме онлайн проводится по 3 марта на сайте "Открытый регион – Югра", сообщили Накануне.RU в мэрии.

После авторизации с помощью имеющейся учетной записи на портале Госуслуг участнику голосования будет предложено выбрать ту или иную площадку, ознакомиться с информационным и справочным материалом. В случае, если высказать свое предпочтение через интернет нет возможности, предусмотрено очное голосование. Оно состоится с 9.00 до 17.00 3 марта по адресу улица Мусы Джалиля, 14, холл первого этажа. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Каждый житель принимает участие в рейтинговом голосовании только один раз (онлайн или очно). Можно отдать голос за благоустройство аллеи в квартале 2-П, проспекта Победы (от улицы Мира до улицы Ленина), бульвара в квартале №18, бульвар в квартале №25, бульвара в квартале №26, тротуаров вокруг школы №8, тротуара между школой №21 и детским садом №14.

Напомним, осенью Нижневартовск получил награду за реализацию проектов по обновлению городских пространств. Итоги подвели в Ханты-Мансийске в рамках регионального форума "Городская среда – стратегический вектор развития".

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В Нижневартовске стартовало голосование по ремонту городских пространств в 2021 году

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Теги: благоустройство, ремонт. голосование, Открытый регион



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