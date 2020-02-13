"Урал" о проведении финала Кубка России в Екатеринбурге: "Достойная арена для отличного матча"

В футбольном клубе "Урал" прокомментировали решение Российского футбольного союза доверить Екатеринбургу финал Кубка России по футболу 2020 года.

Напомним, главный матч турнира пройдет 13 мая на стадионе "Екатеринбург-Арена". Решение об этом было принято сегодня на очередном заседании исполкома РФС.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ФК "Урал" оценили его положительно.

"Достойная арена для отличного матча", - говорится в официальном Твиттере клуба.

Сообщение сопровождается хэштэгами #ГордимсяЕкатеринбургом и #СпасибоРФС.

Напомним, на организацию финала Кубка, кроме Екатеринбурга, претендовали Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград и Нижний Новгород.

Столица Урала уже принимала финал турнира в 2012 году.