Силуанов оценил выкупаемый правительством пакет Сбербанка в 2,5 трлн рублей

Сумма покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка составит порядка 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Около 2,5 триллионов рублей - стоимость пакета акций Сберегательного банка. Это тот актив, который будет приобретаться за счет ФНБ", - цитирует министра РИА Новости.

Также Силуанов заявил, что деньги от продажи пакета ЦБ в Сбербанке пойдут на финансирование социальных инициатив, обозначенных президентом в послании Федеральному собранию.

11 февраля стало известно, что Минфин и ЦБ РФ разработали законопроект, который позволит правительству выкупить у ЦБР 50,1% акций Сбербанка.

Предполагается, что доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет Фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются излишки нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что возможным покупателем пакета акций станет Росимущество, а пакет оценивается примерно в 3 трлн рублей.У ФНБ есть такие средства (объем фонда составляет порядка 8 трлн рублей), но текущее ограничение в законодательстве не дает провести эту сделку без изменения юридической базы.