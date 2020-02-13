В Кубке России по футболу появится групповой этап

В Кубке России по футболу появится групповой этап. Об изменениях в формате проведения турнира рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, будет создано 10 групп по три команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Поясняется также, что клубы, которые принимают участие в еврокубковых турнирах, начнут своё участие в Кубке со стадии 1/8 финала (проводится обычно весной).

"Мы стараемся повысить посещаемость в регионах, — цитирует слова Дюкова портал championat.com. — Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для региональных клубов".

Как отмечает он, это шаг вперёд, так как с введения реформы у клубов увеличится и количество матчей. В частности у клубов РПЛ — на два. Кроме этого, как считает Дюков, вырастет коммерческая привлекательность турнира.

Добавим также, что сегодня стало известно, где пройдёт финал Кубка России в этом сезоне.