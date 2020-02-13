Лолита Милявская хочет признать свой брак с бывшим мужем Дмитрием Ивановым фиктивным

Певица Лолита Милявская начала очередную судебную тяжбу. На этот раз она судится для того, чтобы признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил адвокат артистки Сергей Жорин.

"И в очередной раз вскрылись очень нелицеприятные подробности из жизни Дмитрия. Не стану портить Вам настроение и рассказывать что же вскрылось - но после случившегося Иванов просил суд сделать процесс закрытым. Уверен - это не последний сюрприз. Не хочу больше ничего знать", - написал Жорин.

Telegram-каналы менее разборчивы, чем Жорин, поэтому публикуют слухи о том, что Иванов, якобы, является жиголо и альфонсом.