25 Августа 2020
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Общество В России Москва
Лолита Милявская (2017) | Фото:instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская хочет признать свой брак с бывшим мужем Дмитрием Ивановым фиктивным

Певица Лолита Милявская начала очередную судебную тяжбу. На этот раз она судится для того, чтобы признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил адвокат артистки Сергей Жорин.

"И в очередной раз вскрылись очень нелицеприятные подробности из жизни Дмитрия. Не стану портить Вам настроение и рассказывать что же вскрылось - но после случившегося Иванов просил суд сделать процесс закрытым. Уверен - это не последний сюрприз. Не хочу больше ничего знать", - написал Жорин.

Telegram-каналы менее разборчивы, чем Жорин, поэтому публикуют слухи о том, что Иванов, якобы, является жиголо и альфонсом.

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Лолита Милявская хочет признать свой брак с бывшим мужем Дмитрием Ивановым фиктивным

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Теги: лолита милявская, развод, фиктивный брак, альфонс, сергей жорин



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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2020 00:07 Мск Лолита не исключила, что в очередной раз выйдет замуж

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