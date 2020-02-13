В Челябинске следователи проверят информацию о многодетной семье, которую по решению суда выселили из ипотечной квартиры

Следственный комитет Челябинской области проверит информацию о многодетной семье, которую администрация города по решению суда выселила из квартиры.

"Для проверки факта возможной халатности со стороны должностных лиц организовано проведение доследственной проверки", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сообщается, что в семье трое детей. Главу семейства уволили с работы и он не смог выплачивать ипотеку. Семью выселили из квартиры, после этого мужчина устроился сторожем в СНТ, где им выделили для проживания садовый домик. В нем семья и живет уже несколько лет.

Сейчас выяснилось, что у одного из детей - опухоль мозга. Ребенок постоянно лежит и условия в садовом домике ей не подходят - там нет воды и ванны, а туалет находится на улице.

В ситуации помимо СК разбирается также Министерство социальный отношений Челябинской области.