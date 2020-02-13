Следователи допрашивают руководство уральского предприятия, где серьезно пострадали трое рабочих

По факту инцидента на одном из промышленных предприятий Первоуральска, в результате чего пострадали трое рабочих, возбуждено уголовное дело.

Напомним, этим утром в цехе пароснабжения АО "Русский хром 1915" при переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина, в срочном порядке они были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователями уже проведен осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели, в том числе представители администрации предприятия.

Также истребована документация технического характера и по соблюдению техники безопасности на производстве. Назначены экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью рабочих.

В СКР по Свердловской области уточнили, что травмы получили заместитель начальника цеха, электромонтер и мастер цеха.

Ранее сообщалось, что у троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии ожоги около 80% тела.