Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей

Twitter оштрафован мировым судом в Москве за нарушение предписания о переносе персональных данных россиян для хранения на территорию РФ (ч.8 ст.13 КоАП России). Размер штрафа – 4 млн руб, передает РИА Новости. Компания зарегистрирована в Калифорнии (США), но подавать на нее в суд американской юрисдикции Роскомнадзор не торопится. Более того: за несоблюдение данного предписания полагается блокировка, но такую крайнюю меру надзорное ведомство тоже не спешит в суде требовать.

Это уже не первый раз, когда Twitter штрафуют в России. Правда, предыдущий штраф был смехотворен – 3,5 тыс. руб. за непредставление информации о регистрации в России. Тем не менее, американская компания дошла до Верховного суда, оспаривая его.