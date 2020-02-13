Сибирский научно-аналитический центр не останется без тепла из-за долгов

Сибирский научно-аналитический центр не останется без тепла из-за долгов. Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Омске, отклонил жалобу "Газпром межрегионгаз Север" на решение Тюменского арбитражного суда по СибНАЦ, сообщает РБК-Тюмень.

В декабре прошлого года арбитражный суд Тюменской области наложил запрет на ограничение поставки газа на котельную научного центра. Решение ограничить поставку газовики приняли в связи с задолженностью СибНАЦ в сумме 63,5 тыс. руб. Управляющий научного центра Руслан Салахов сообщил, что прекращение поставок газа может привести к повреждению имущества центра.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля 2019 г. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии", опубликованном на портале "Федресурс".