Филарет обвинил Варфоломея в папизме

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко, он же "киевский патриарх Филарет", заявил, что православные церкви не признают томос экуменического патриарха Варфоломея, выданный украинским раскольникам, так как там содержится папизм - претензия на высшую власть в православии. Об этом он заявил "Громадскому ТВ".

Ранее Филарет критиковал Варфоломея не за это, а за то, что томос был ущербным для объединенной структуры и не давал настоящую автокефалию. Но после отстранения в ней от власти и воссоздания своего "патриархата" он начал говорит более смело и ближе к православному вероучению.

Публицист Александр Вознесенский пишет, что у Филарета абсолютно развязаны руки.

"Он может сказать все, что угодно: что Варфоломей мракобес, еретик, папист или просто мерзавец, и Филарету за это ничего не будет - Фанар утрется и сделает вид, что ничего не было. Ни у кого такой защиты нет, а у Филарета есть. Вот такая она жизнь негодяев: сделал подлость, вторгся на Украину, попытался легализировать раскольников, а теперь вынужден улыбаться, когда ему чуть ли не в глаза плюют", - написал Вознесенский.

Напомним, Фанар ничего не может сделать Филарету, так как сам же его и принял в общение. А если отлучит повторно, то предстанет посмешищем. Кроме того, конфликт с Филаретом привлечет внимание к расколу внутри самих раскольников, опекаемых Фанаром.