25 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
Новые вагоны екатеринбургского метрополитена (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат заявил о потере 75 млн рублей при повышении проезда в метро Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков заявил, что бюджет города недополучил десятки миллионов рублей из-за повышения стоимости проезда в метро. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом парламентарий рассказал в своем Facebook.

Напомним, проезд в метрополитене Екатеринбурга подорожал в мае прошлого года. Стоимость одной поездки увеличилась с 28 руб. до 32 руб. В мэрии объясняли повышение тем, что старые вагоны требуют модернизации, а для этого нужны деньги.

Как рассказал Тимофей Жуков, он вместе с общественником Алексеем Беззубом направил запрос в ЕМУП "Метрополитен", чтобы сравнить два года - 2018-й и 2019-й - и понять, какой след оставило повышение платы.

"Цифры следующие: 2018 год - 47 млн 334 тыс. пассажиров, при доходах 1 млрд 168 млн 839 тыс. руб., 2019 год - 45 млн 392 тыс. пассажиров при доходах 1 млрд 280 млн 248 тыс. руб. Теперь очень просто делим доходы на количество пассажиров и получаем среднюю стоимость поездки: 2018 год - 24,70 руб., 2019 год - 28,20 руб.", - пишет депутат.

Александр Высокинский в метро(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский

По его словам, получается так, что бюджет города получает не 4 руб. дополнительно с пассажира, а всего лишь 3,5 руб.

"Вопрос: куда деваются 50 копеек с каждого пассажира? А это, на минуточку, в сумме 25 млн руб. Еще надо не забыть учесть, что на пассажиропотоке потеряли примерно 50 млн руб. В сумме 75 млн руб. потерь. При всем этом, с учетом снижения пассажиропотока на 2 млн человек за год, ЕМУП "Метрополитен" заработало 111 млн 408 тыс. руб.", - добавил Тимофей Жуков.

Он также задался вопросом - для чего городу вторая ветка метро, если пассажиропоток падает?

Напомним, совсем недавно новый российский вице-премьер Марат Хуснуллин называл метро в Екатеринбурге "нецелесообразным".

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Депутат заявил о потере 75 млн рублей при повышении проезда в метро Екатеринбурга

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Теги: метро, проезд, депутат, миллионы, Екатеринбург



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