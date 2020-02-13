СМИ: Совладельцы "Шереметьево" хотят выкупить 30-процентную долю государства в аэропорту

Владельцы аэропорта "Шереметьево" хотят выкупить 30-процентную долю государства в предприятии. Росимущество получило заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета аэропорта от ООО "Шереметьево холдинг", сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"Шереметьево холдинг" является контролирующим акционером "Шереметьево" (66,1% акций), Росимуществу принадлежат 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России.

"Шереметьево холдинг" принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.

В начале января 2020 года был утвержден план приватизации госактивов на 2020-2022 годы, решение принимало правительство Дмитрия Медведева. В нем, в частности, числилась и доля государства в Шереметьево. Всего в программу пошли 293 предприятия.