Задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/wiring/newbuilding/: ссылка на описание.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/carpentry/window/wooden/, подробности тут.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/doors/repair/entrance-doors/metal/tag/regulirovka/ по этой ссылке.



Происшествия В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

Задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, оставившего сыновей в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, ему вменяют три уголовные статьи: "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража".

По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области. По-видимому, тогда его отпустили.

Также сообщалось, что следователи проверяют информацию о том, что мужчина угрожал бабушке, на воспитание которой были определены мальчики.

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что мужчина уже не раз оставлял детей на попечение соцслужб. Например, на время отъезда из Хабаровска, где проживала семья, он пристраивал детей в Центр социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, шереметьево, отец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.02.2020 09:33 Мск Суд отправил за решетку отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево
Ранее 14.02.2020 07:50 Мск Детей, которых отец бросил в московском "Шереметьево", отдали маме

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2020 12:58 Мск Отец брошенных в Шереметьево детей мог угрожать их бабушке
Ранее 27.01.2020 20:35 Мск Отец, бросивший детей в столичном аэропорту, ранее регулярно оставлял их в Центре социальной помощи
Ранее 27.01.2020 02:01 Мск СМИ: оставивший детей в "Шереметьево" мужчина написал записку
Ранее 27.01.2020 00:22 Мск Пассажир рейса Хабаровск - Москва оставил в "Шереметьево" своих детей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети