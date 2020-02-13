Задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, оставившего сыновей в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, ему вменяют три уголовные статьи: "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража".

По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области. По-видимому, тогда его отпустили.

Также сообщалось, что следователи проверяют информацию о том, что мужчина угрожал бабушке, на воспитание которой были определены мальчики.

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что мужчина уже не раз оставлял детей на попечение соцслужб. Например, на время отъезда из Хабаровска, где проживала семья, он пристраивал детей в Центр социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении.