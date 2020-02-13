В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Проект прошел публичные слушания

В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Религиозный объект будет располагаться на улице Трашутина. Сегодня проект прошел публичные слушания и рекомендован на утверждение, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором слушаний выступила религиозная организация православного прихода храма Сретения Господня

"На земельном участке, который был сформирован в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, предполагалось строительство храма. Участок будет находиться в территориальной зоне А.1.4 – это зона парков. В этой зоне строительство храмов относится к условно разрешенным видам использования. Просим предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования", - сообщила проектировщик.

Согласно проекту, общая площадь храма будет составлять 640 кв.м. Также на участке будут располагаться здание охраны, иконная лавка, причтовый дом и школа.

Участники слушаний поддержали строительство храма. Комиссия рекомендовала проект на утверждение.