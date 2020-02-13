В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Проект прошел публичные слушания

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/facing/facing/plastic/, лучшие цены тут.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/tile/geo/ukladka-plitki-v-sankt-peterburge/ тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/electrician/wiring/price/, смотреть тут.



Общество Челябинская область
публичные слушания (2018) | Фото: Накануне.RU

В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Проект прошел публичные слушания

В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Религиозный объект будет располагаться на улице Трашутина. Сегодня проект прошел публичные слушания и рекомендован на утверждение, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором слушаний выступила религиозная организация православного прихода храма Сретения Господня

"На земельном участке, который был сформирован в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, предполагалось строительство храма. Участок будет находиться в территориальной зоне А.1.4 – это зона парков. В этой зоне строительство храмов относится к условно разрешенным видам использования. Просим предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования", - сообщила проектировщик.

Согласно проекту, общая площадь храма будет составлять 640 кв.м. Также на участке будут располагаться здание охраны, иконная лавка, причтовый дом и школа.

Участники слушаний поддержали строительство храма. Комиссия рекомендовала проект на утверждение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В челябинском микрорайоне Чурилово построят храм. Проект прошел публичные слушания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: храм, Чурилово, публичные слушания,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети